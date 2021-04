Penisola sorrentina e vaccini per il turismo. Atex: “Si pensi a struttura dedicata”

Penisola sorrentina e vaccini per il turismo. Ecco il comunicato diffuso dal Presidente Atex della Campania, Sergio Fedele, e di Meta Pietro Cannavacciuolo.

Gentile Sindaco

Dopo la riunione del 14 Aprile presso il Comune di Sorrento nella quale è stato illustrato il Protocollo Vaccinazioni di Federalberghi Penisola Sorrentina, in rappresentanza degli operatori del settore extralberghiero associati ad Atex, le evidenziamo le nostre considerazioni e proposte

Premesse:

-Atex ad aprile 2020 ha proposto sia al Governo Nazionale che alla Regione Campania, la costituzione delle Zone a Turismo Prevalente, territori in cui il pil collegato al Turismo incide molto di più rispetto alla media nazionale.

In tali Zone occore una strategia straordinaria per il sostegno e la ripartenza del settore

-Atex è stata la prima associazione italiana (5 gennaio 2021)a chiedere al Governo Nazionale di prevedere nel Piano Vaccinale (dopo gli anziani, i medici, il personale sanitario, il personale scolastico e le categorie “fragili”) una priorità per gli operatori /dipendenti della filiera del turismo delle Zone a Turismo Prevalente

Da tali premesse è chiara la nostra posizione sulla urgenza di procedere in questi territori.

Le nostre considerazioni sul Protocollo Vaccinazioni della Federalberghi Penisola Sorrentina

sono le seguenti :

-Il Piano Vaccinale è una competenza del Governo Nazionale

-Le Region, i a nostro avviso, non devono prendere decisioni diverse da quelle previste dal Governo per evitare ulteriore confusione e disorientamento tra cittadini e operatori economici.

Nel caso ci fossero posizioni diverse vanno esposte nelle sedi opportune per eventuali modifiche del Piano Vaccinale.

-Alla data odierna, il Piano Vaccinale prevede come priorità d’intervento le fasce d’età e le categorie fragili, senza alcuna deroga per le categorie economiche.

-Ad oggi sono stati presentati Protocolli di vaccinazione da imprese di media-grande dimensione che mettono a disposizione per il piano vaccinale dei propri dipendenti, la loro struttura e l’organizzazione del personale medico, senza avere alcuna priorità nella disponibilità dei vaccini da parte del Governo e senza la possibilità normativa di acquistare in proprio i vaccini.

Il responsabile legale dell’impresa che presenta un Protocollo di vaccinazione si assume la responsabilità civile e penale del piano di vaccinazioni eseguito ai propri dipendenti all’interno della sua impresa.

-A nostro avviso sono “anomali”, i protocolli di vaccinazione proposti da associazioni di categoria e associazioni di imprese perché il responsabile civile e penale del relativo piano di vaccinazione dei dipendenti di tutte le imprese iscritte a quella determinata associazione sarebbe il presidente dell’associazione e non i responsabili legali delle singole imprese.

-I protocolli di vaccinazione delle Associazioni così come quelli delle imprese, non hanno al momento alcuna priorità temporale per la vaccinazione dei loro dipendenti rispetto a tutte le imprese non associate a queste associazioni che hanno redatto i protocolli di vaccinazione perché si creerebbe una discriminazione inaccettabile.

Ricordiamo che nella nostra regione le imprese aderenti ad associazioni di categoria sono una % bassissima delle imprese esistenti.

-Nella filiera turistica, causa la stagionalità, è molto complesso indicare quali propri dipendenti, lavoratori stagionali non ancora contrattualizzati in attesa della eventuale ripartenza della stagione turistica.

Dunque questi protocolli escluderebbero i lavoratori stagionali che rappresentano la forza lavoro più numerosa

– Non ci sembra comprensibile che il costo del Piano di Vaccinazione previsto in tali protocolli sia a carico delle imprese.