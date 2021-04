Penisola Sorrentina, capolinea autobus spostato da Meta Spiaggia a Stella Maris. Eav informa gli utenti del servizio automobilistico della penisola sorrentina che, a seguito dell’ordinanza n° 58/2021 emanata dal Comune di Meta relativa alla chiusura al traffico veicolare di via del Purgatorio-via Gradoni-via Cosenza e piazza Caruso per consentire i previsti “Interventi di manutenzione versanti e pareti rocciose”, il capolinea di “Meta Spiaggia”, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 17, nel periodo che va da oggi, lunedì 12 aprile 2021 al 30 aprile 2021, eccetto il sabato e la domenica, è spostato a Stella Maris da dove gli autobus effettueranno le partenze con 5 minuti di ritardo sull’orario previsto per mettersi in marcia.