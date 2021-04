Penisola Sorrentina: apprensione per un medico contagiato dal covid-19

La penisola sorrentina è in ansia per un contagio da covid-19 che ha colto alla sprovvista un medico di base. Si tratta di una figura ben nota alla costa di Sorrento per la sua professionalità, che purtroppo ora si è trovato inaspettatamente a dover fare i conti con il nemico invisibile.

Sono tanti i quesiti e le preoccupazioni legate alla vicenda, soprattutto in tema varianti, e la redazione riceve costantemente messaggi colmi d’ansia per una figura molto stimata dalla penisola sorrentina. Il caloroso sostegno dei suoi pazienti possa essere d’aiuto al medico per abbandonare quest’incubo.