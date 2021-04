Penisola sorrentina: Antonio Correale debutta a soli 16 anni con il singolo “Vivo di te”

Con “Vivo di te” il giovanissimo sorrentino Antonio Correale debutta nel panorma discografico nazionale. E’ giovanissimo, ha appena 16 anni ma già si parla di lui negli ambienti discografici come nuovo talento canoro nazionale grazie al suo primissimo singolo “Vivo di te” appena pubblicato con Sorridi Music. Parlo di Antonio Correale, di Nerano, che si conferma interprete sensibile dei sogni e degli umori della “Generazione Z”, quella nata con internet e i social media. Nel brano di Christian Gargarelli, ascoltabile su tutte le piattaforme musicali, Antonio dimostra tutta la sua competenza e passione di interprete e anche l’emozione vibrante di un ragazzo che si cimenta con le note, i sentimenti e la vita. Studente del Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento, Antonio Correale nasce il 18 ottobre 2004 a Napoli. Cresciuto in Penisola sorrentina, sin da bambino ha manifestato interesse e passione per la musica, il canto, la recitazione, la danza, l’esibizione. La madre, Paola, appassionata di arte e spettacolo, ha subito assecondato l’inclinazione del figlio e lo ha iscritto quando aveva 6 anni alla Scuola “DanceWorld” di Mariella Romano a Massa Lubrense dove ha praticato hip hop e flamenco. A 8 anni è entrato a far parte del Coro della Cattedrale di Sorrento. A 9 anni ha iniziato la sua formazione di performer delle arti dello spettacolo all’Accademia di musical “On Broadway” diretta a Sorrento dalla regista Eleonora Di Maio, che ha frequentato per 8 anni, seguendo i corsi di teatro, danza moderna, tip tap canto con Marianna Astarita Maresca e distinguendosi negli spettacoli di fine anno con ruoli di prim’ordine e perfomance ricche di spirito e qualità. Dal 2019 frequenta i corsi di Teatro/Cinema presso “La Ribalta” a Castellamare. Dal 2018 ha iniziato a partecipare a vari contest canori come il “Premio Mia Martini” (2018 e 2019), il “Tour Music Fest” (2019) e il contest di “Radio Italia” (2020), ricevendo ovunque incoraggiamenti, sproni e giudizi entusiastici. Nel 2020 scrive il suo primo brano, “One Last Gance”. Ad aprile 2021 poi la grande occasione: debutta su tutte le piattaforme internet con il brano inedito “Vivo di te” scritto per lui da Christian Gargarelli e prodotto da Gennaro Gargarelli e Fabio Masi. Si tratta di un brano pop/classic di matrice moderna e raffinata, di grande impatto, con innesti armonici di classe che rendono l’ascolto piacevole e di presa immediata. Anche i versi risuonano poetici e introspettivi nella loro semplice verità. La voce sa essere all’altezza di un progetto ambizioso che parte dal classico della tradizione per aprirsi alle sfumature dell’anima, tra emozioni sonore intense e ricerca melodica attenta.

Carlo Alfaro