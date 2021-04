Paura Nazionale Italiana: riscontrati 4 casi Covid nello staff

La vittoria della Nazionale Italiana, la terza in una settimana, tra l’altro finita sempre con il risultato di 2-0, è stata macchiata dalla notizia di 4 casi Covid nei membri dello staff. Già un tecnico era risultato positivo in Bulgaria, era stato isolato ed era rientrato subito in Italia. I risultati dei tamponi resi noti mercoledì a fine partita hanno dato la positività degli altri tre che hanno seguito la squadra in Lituania. Ora tremano i club che dovranno tenere sotto osservazione i rispettivi giocatori che nel frattempo stanno rientrando. Con il match di ieri gli azzurri hanno conquistato un altro primato: il 25° risultato utile consecutivo di cui cinque con il risultato di 2-0. Un dato che permette agli uomini di Mancini di eguagliare la seconda serie più lunga senza ko nella storia della Nazionale, registrata con Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. Solo Vittorio Pozzo ha fatto meglio, con 30 risultati utili di fila tra il 1935 e il 1939.