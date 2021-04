Lo chef Ciro Montella ha voluto regalare a Positanonews ed ai suoi lettori la ricetta per realizzare un’ottima pasta e patate con frutti di mare e concassè di pomodoro, una ricetta povera ma gustosa che ha come ingrediente principe le patate e la pasta mista, il tutto arricchito dai frutti di mare. Una ricetta dagli ingredienti semplici che potrete provare a cucinare seguendo le dettagliate spiegazioni ed i suggerimenti dello chef. Siamo certi che il risultato sarà dei migliori e che inserirete questa ricetta tra le vostre preferite. Un grazie di cuore allo chef Montella per la sua gentilezza e professionalità e… buon appetito a tutti.