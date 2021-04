Passeggiate costiere a sbalzo in Costa d’ Amalfi. Pensiamo a stornare i fondi dell’inutile buco a Minori per il turismo

Minori ( Salerno ) . Dalla cittadina della Costiera amalfitana la consueta saggia e pacata riflessione di Gaspare Apicella che Positanonews ringrazia augurandogli buona Pasqua a lui e la famiglia

Si legge un pò dovunque delle progettazioni di passeggiate a sbalzo o piste ciclabili sulla statale 163, amalfitana. Da Castiglione di Ravello ad Amalfi o quella del viadotto di Atrani o altro,ancora, facendo intendere che se è possibile effettuare gli sbalzi pedonali o ciclabili, con dovuti e seri accorgimernti dovrà essere possibile anche lo sbalzo per il traffico a motore. Anche perchè c’è in progettazione una teleferica dall’agro nocerino-sarnese a Maiori

Non è la prima volta che si porta ad esempio l’ingresso attraverso la statale di Amalfi, un tempo strada stretta più di quella del castello di Minori: non ci fu bisogno di traforo, ma si costruirono sbalzi e piloni ( ed erano gli anni cinquanta del secolo scorso)

Che vogliamo fare? vogliamo rovinare la costa e l’aspetto del fronte mare del gioiello MINORI?

E se si pensasse di stornare quei milioni stanziati per questo inutile buco, progettando parcheggi (bisogno impellente) o altro per aiutare il Turismo (siamo abituati a scrivere la parola con la lettera maiuscola tanto ne sentiamo l’importanza)? O si pensasse di adeguare il presidio di Castiglione, affiancandogli anche una struttura più grande ed attrezzata?

Cerchiamo di ragionare e calma (per quel pò che il Covid ci ha lasciato).