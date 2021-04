Pasquetta: il significato religioso e civile del Lunedì dell’Angelo. Anche quest’anno, a causa del Coronavirus, le festività pasquali dovranno essere vissute in maniera diversa rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Infatti, il 4, 5 e 6 aprile, tutta Italia (avrebbero fatto eccezione eventuali zone bianche), è diventata zona rossa. È concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre a ragazzi al di sotto dei 14 anni, disabili o persone on autosufficienti). Negli altri giorni le visite continuano ad essere vietate del tutto in zona rossa, mentre sono concesse all’interno del comune in zona arancione.

Oggi, dunque, 5 aprile 2021, è il Lunedì dell’Angelo, il giorno successivo alla Pasqua denominato Pasquetta. È chiamato così perché il questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne del Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala e Salòme si recarono al sepolcro con dell’olio aromatico per imbalsamare Gesù, ma trovarono il masso che chiudeva la tomba dove era stato sepolto spostato. Le donne tentarono di capire cosa fosse successo ed apparve loro una Angelo che disse: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto. Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”.

Civilmente il lunedì di Pasqua è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra. Il Lunedì dell’Angelo nel nostro Paese si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata che purtroppo quest’anno non ci potrà essere a causa delle restrizioni anti Coronavirus. Una interpretazione di questa tradizione potrebbe il viaggio dei discepoli diretti ad Emmaus: infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino a pochi chilometri da Gerusalemme. Per ricordare quel viaggio si trascorrerebbe, dunque, il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata “fuori le mura” o “fuori porta”. Una particolarità in alcune località, come ad esempio Nicosia, Castrovillari, Pallagorio, Venafro, Noicattaro la Pasquetta viene festeggiata il martedì successivo alla Pasqua.