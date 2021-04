Pasqua di ripensamenti per la Cavese: esonerato Campilongo, torna Maiuri in panchina

No, non si tratta di un pesce d’aprile in ritardo ma di ripensamenti da parte della società blufoncé. Arrivata alla 35° giornata di campionato, ultima in classifica con soli 16 punti, la Cavese ha pensato bene di esonerare l’allenatore Salvatore Campilongo per affidare nuovamente la panchina a mister Vincenzo Maiuri esonerato dopo sei partite tra novembre e dicembre dove erano arrivati tre pareggi e tre sconfitte. Campilongo, invece, saluta dopo quindici gare nelle quali sono arrivati solo otto punti. Di seguito il comunicato: “La Cavese 1919 comunica di aver rimosso dai rispettivi incarichi l’allenatore Salvatore Campilongo, il direttore sportivo Francesco Lamazza ed il responsabile dell’area tecnica Antonio Schetter.La guida della squadra, già a partire da domani, sarà affidata al tecnico Vincenzo Maiuri”.