Papa Giovanni Paolo II, sedici anni senza di te!

Erano le 21,37 del 2 aprile 2005.

Karol Jozef Wojtyla fu eletto Papa il 16 ottobre 1978, è fu proclamato Beato nel 2011 e Santo nel 2014.

Il pontificato di Giovanni Paolo II è stato uno dei più lunghi della storia, durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni.

Giovanni Paolo II realizzò durante il suo pontificato 104 viaggi in tutto il mondo con una grande folla di fedeli ad accompagnarlo ovunque. Come quella che il 2 aprile 2005 si è radunata spontaneamente in preghiera davanti la Basilica di San Pietro, rimasta lì per giorni anche dopo le 21:37, ora in cui è stata data la notizia della sua morte.

A 16 anni dalla sua scomparsa che le sue parole tornino a risonare, soprattutto in quest’epoca di pandemia, in modo che ci diano conforto e speranza affinché il desiderio di ricominciare sovrasti il dolore profondo di tutti questi mesi.