Osimhen dal gran cuore: tenta di aiutare un’ambulante senza gamba

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, dopo essere stato protagonista di una grande prestazione sul campo contro la Sampdoria, è stato autore di un gesto di gran cuore subito dopo. Lo ha fatto attraverso i social, provando a essere di aiuto per una giovane donna nigeriana che non ha una gamba e vende acqua ai semafori. Il giovane centravanti del Napoli dimostra così di non dimenticare le sue origini da venditore di bibite ai semafori di Lagos e cerca notizie su questa ragazza per aiutarla. Una prima storia pubblicata su Instagram, in cui Osimhen ha chiesto informazioni sulla ragazza, probabilmente del suo paese natale, che vende acqua con una sola gamba. Ha manifestato la propria volontà di aiutarla, ma di non avere abbastanza informazioni su di lei. Per questo, nella storia successiva, ha chiesto a chiunque la riconoscesse di non esitare a contattarlo e dargli informazioni sulla povera ragazza. Il messaggio, allegato alla foto della giovane mendicante nigeriana, è in inglese e recita così : «This is really disheartening and at the same time a big motivation. Any useful information on how I can find this girl, please do not hesitate to send a DM». «Questa immagine è davvero demoralizzante ma allo stesso tempo motivazionale. Se avete una qualsiasi informazione utile su come posso trovare questa ragazza, non esitate a mandarmi un messaggio».