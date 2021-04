Osimhen cuore d’oro ritrova l’ambulante senza gamba

Sono passate solo 24 ore dall’appello lanciato da Victor Osimhen che chiedeva ai suoi followers di aiutarlo a rintracciare un’ambulante nigeriana senza una gamba che la potenza dei social ha dato subito i suoi frutti. “Chiunque abbia qualche informazione su di lei, non esiti a contattarmi”, recitava il post di domenica scorsa dell’attaccante azzurro. Il lieto fine non è tardato ad arrivare quando, nuovamente sui social, Osimhen ha scritto: “Trovata! Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per lei. Dio vi benedica!”. E poi, al Corriere della Sera le ulteriori dichiarazioni: “Sono davvero felice di averla trovata, ho parlato con lei e sono contento di aiutarla. So cosa significa spaccarsi la schiena per le strade di Lagos. Ho vissuto anche io questa fase della vita e so come ci si sente. Ho il cuore pieno di gioia”. Poi le parole della conversazione con Mary Daniel (è questo il nome della ragazza): “Ciao, sono felice di averti trovata – le dice Osimhen in videochiamata . Come stai? So che non è facile. Sono stato anch’io per strada, mi fa troppo male vedere te. Mi sono spaccato la schiena, oggi mi va meglio e sono qui per aiutarti”. A lei, poi, ha dato appuntamento a Lagos, quando rientrerà per le vacanze.