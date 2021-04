Nuovo ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Vico Equense: chef di Gragnano alla guida della cucina. La cucina del nuovo ristorante di Antonino Cannavacciuolo che nascerà a Ticciano, in Vico Equense, sarà affidata allo chef gragnanese Nicola Somma, cresciuto con lui a Torino nelle cucine del prestigioso Hotel Villa Crespi, nel 2019 meritevole della stella Michelin.

LAQUA Countryside, questo il nome del resort, è stato affidato all’architetto Luca Macrì e prevedrà anche 6 camere, di cui 4 doppie, 1 family e 1 suite, con vista mare, giardino, pergolato o borgo. Gli ospiti della “Casa in campagna” potranno godere anche di una piscina esterna, riscaldata durante i mesi invernali, e di un’area benessere. Immancabile, inoltre, una cantina dedicata ad un percorso di degustazione.

La struttura ricettiva sorgerà nella casa padronale che il padre comprò per Antonino nel lontano 1995. Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini per lo chef che oramai ha raggiunto fama mondiale, grazie anche alla sua comparsa in numerosi show televisivi. L’obiettivo è quello di tornare a puntare sui prodotti del territorio, forniti dai pescatori, dai macellai e dai contadini della zona.