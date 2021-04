Nuovi colori da martedì, la Campania verso l’arancione

Nuovi colori da martedì, undici regioni alla prova del cambio colore. A fornirci tutte le informazioni indispensabili è Ettore Mautone in un articolo odierno del quotidiano Il Mattino

Undici regioni, tra cui la Campania, in zona rossa alla prova del cambio di colore (e di restrizioni) con l’aspirazione al viraggio verso l’arancione, visto che il giallo per ora è stato spento, a partire dal 7 aprile, dopo la pausa rossa di Pasqua. Oggi, nella cabina di regia nazionale, il Comitato tecnico-scientifico darà il responso, passando al setaccio i numeri e gli indicatori degli ultimi quindici giorni con un’attenzione particolare rivolta alla settimana dal 22 al 28 marzo, salvo integrazioni dell’ultimora (da trasmettere in corso di verbale) sulla settimana appena trascorsa e con l’obiettivo di dimostrare, dati alla mano, di aver piegato ancora un po’ la curva dei contagi, contenuto la diffusività del virus, abbassato l’incidenza per centomila abitanti.

A parlare saranno i principali indicatori dell’epidemia: negli ultimi sette giorni in Campania, in media, si sono registrati 1.895 casi al giorno; nei sette giorni precedenti erano invece 1.899. Un calo molto lieve ma costante: già nell’ultima settimana esaminata dai tecnici del ministero della Salute, infatti, risalente a quella dal 15 al 21 marzo, emergeva una situazione in netto miglioramento per la Campania. Il numero dei nuovi infetti intercettati in quei giorni era stato infatti pari a 15.370, a fronte dei 18.401 della settimana dall’8 al 14 marzo 2021 (un calo del 20 per cento circa). Se guardiamo poi all’incidenza, negli ultimi 7 giorni, i casi positivi per 100 mila abitanti, ha raggiunto il valore di 215, grosso modo lo stesso della settimana precedente che sarà messa sotto i riflettori dall’Istituto superiore di Sanità. Incidenza già passata, si badi, da un valore da 322 a 269 nella settimana di metà marzo e poi a 233 dal 19 al 25 marzo scendendo così sotto la soglia critica di 250. Se a tutto questo aggiungiamo che dal 20 marzo la Campania ha raggiunto il picco facendo registrare un costante calo della massa degli attualmente positivi possiamo leggere i segnali di una situazione che, sebbene resti critica, induce decisamente alla speranza. Da rosso ad arancione, del resto il passo è breve, nel senso che le restrizioni non sono certo state quelle del primo lockdown.