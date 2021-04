Nuovi acquisti in casa del Vico Equense

Il Vico Equense è ancora molto attivo sul mercato. Come annunciato dalla società, ben 4 sono gli arrivi che andranno ad unirsi al gruppo esistente: “Il Direttore Sportivo Aniello Guidone annuncia altri 4 arrivi in casa del Vico Equense Calcio: Claudio Pagano, punta centrale proveniente dal Poggiomarino Calcio, Raffaele Natino, centrocampista ex Alfaterna, Francesco Pellegrino, mezzala ex Pro Favara, Danilo Celentano,c entrocampista ex Anagni. A tutti la nostra Società da il suo benvenuto e Augura un ottima stagione”.