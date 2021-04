Notte bianca e nera per la Juve che finisce con l’arrivo delle forze dell’ordine. Notte brava per 3 giocatori della Juventus: Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur. Secondo quanto riportato da La Stampa, il centrocampista americano avrebbe organizzato un party in casa sua violando così le norme anti-Covid. Da ultime indiscrezioni, si parla di 20 persone partecipanti a una serata festosa tra cui il compagno di reparto brasiliano e il numero 10 argentino bianconero. Intorno alle 23:30, ben oltre l’orario del coprifuoco i vicini di casa di McKennie chiamano i carabinieri per il troppo chiasso. Le forze dell’ordine, inizialmente, non avrebbero ricevuto risposta dopo aver cercato di farsi aprire. Un’attesa che sarebbe stata prolungata per circa un’ora. Veramente sconcertante per i tifosi che vogliono vedere la propria squadra competere ad alto livello. Arthur già spensierato era andato a Dubai nei giorni liberi da impegni e allenamenti. Dopo diverso tempo dall’arrivo dei carabinieri, sempre secondo le indiscrezioni de La Stampa, Weston McKennie avrebbe aperto la porta di casa. Da quel momento ci sarebbe stata totale collaborazione dei presenti. Una situazione spiacevole per il padrone dell’appartamento, colto in flagrante in un vero e proprio festino che violerebbe le norme anti-Covid. Una notizia che i tifosi della Juventus e la società bianconera non avrebbero mai voluto leggere, anche perché recentemente ci sono stati diversi i casi di positività all’interno del gruppo guidato da Andrea Pirlo. Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur adesso, come tutti i presenti alla festa, verranno sanzionati. I tre giocatori bianconeri però rischiano anche di più. L’allenatore e il presidente Andrea Agnelli non accettano comportamenti simili e potrebbero essere presi provvedimenti seri per le prossime partite. Una situazione incresciosa anche a fronte gli ultimi risultati della Juventus e con una qualificazione alla prossima Champions League ancora incerta.

Di Gigione Maresca