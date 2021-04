Nicola Siciliano e Rocco Hunt sognano Positano e Nerano nella canzone “Collera”

Dopo il ritorno in scena con l’album “Libertà” e la comparsa in alcuni featuring della scena italiana, Rocco Hunt fa parlare di sé anche a Positano e in costa di Sorrento.

Il rapper salernitano, infatti, nelle sue strofe della canzone “Collera” con Nicola Siciliano, nomina proprio Positano, Nerano e la costiera: ‘A varca a mare passa a la Neran, Scengo a Positano tutto Dolce e Gabbana, Diec’anne in vetta, fra’, nun è furtuna Me godo a costiera, bevo ‘sta Fiorduva.