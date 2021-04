Nasce “ASSORMEGGI ITALIA” – Associazione Imprese Nautiche per il Diporto – Nel direttivo Vincenzo Cosenza di Piano di Sorrento. La Campania è rappresentata da due componenti nel Consiglio direttivo.

Un’ancora ed un faro tricolore sorretti da una cima marinara, è questo il logo scelto dalla nuova Associazione di Imprese Nautiche per il Diporto “ASSORMEGGI ITALIA” nata per volontà di un gruppo di imprenditori da anni impegnati nei settori dei posti barca e del noleggio per il diporto nautico. L’associazione aggrega le piccole e medie imprese della nautica come gli approdi, punti di ormeggio, pontili e strutture di ricovero imbarcazioni, charter, noleggio e locazione.

Ad essi verrà garantita l’assistenza tecnica, giuridica ed amministrativa attraverso uno staff di professionisti del settore proponendosi di rappresentarle collettivamente e singolarmente in modo da garantirne la valorizzazione della loro specifica attività professionale e commerciale, nei confronti sia delle Istituzioni, sia di aziende ed organizzazioni produttrici e commerciali italiane ed estere ed assisterli attraverso varie forme di consulenza.

Il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per 3 anni, è così composto:

Presidente: Sig. Angelo Siclari – Sottufficiale della Guardia Costiera in pensione ed attualmente membro del Consiglio Direttivo di ASSONAT, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici;

Vice Presidente: Sig. Fabio Mazzitelli Amm.re Delegato della Soc. DragFlow Sud con sede in Reggio Calabria;

Vice Presidente: Dott. Giovanni Linari Direttore Generale & P.F.S.O. Portofino Servizi Turistici S.r.l. Marina di Portofino;

Consigliere con delega alla cantieristica e servizi complementari: Sig. Maggi Alessandro Luciano Michelangelo responsabile tecnico sicurezza e qualità, perito costruttore e ormeggiatore della Soc. Yacht Broker con sede in Viareggio;

Consigliere: Sig. Pietro Giannetti Amm.re Delegato della Giannetti Groop con sede nel Marina Porto di Sapri;

Consigliere: Sig. Vincenzo Cosenza, Amministratore della Soc. “La Carena srl” con sede in Marina di Cassano,Piano di Sorrento.

Consigliere con delega alla locazione/noleggio: Ing. Emanuela Bertullo della Soc. Mussini Giorgio S.r.l. di Portofino

Consigliere: Sig. Alessandro Massa Presidente del Consorzio Operatori del Porto di Sestri Levante.

Consigliere, Segretario/economo: Sig. Cristian Sbuffini Amm.re Delegato della Nautica Sport con sede in Rapallo;

Webmaster: Sig.ra Arianna Crovetto, web, grafica e social

“Ringrazio di cuore i membri del consiglio direttivo – ha dichiarato il neo Presidente di “ASSORMEGGI ITALIA” Angelo Siclari – per la fiducia che hanno riposto verso la mia persona. Questa loro fiducia per me sarà lo stimolo per rappresentarli al meglio in tutte le sedi e far si che il comparto delle piccole imprese che gestiscono posti barca e non solo, cominci a fare rete e crei un sistema di sinergia con le Istituzioni.

Al momento fanno parte dell’Associazione realtà imprenditoriali della Liguria, della Campania, del Cilento, della Calabria, della Toscana. Ci auguriamo di crescere e di creare un importante riferimento associativo per chi fino ad oggi ha dovuto combattere da solo con le proprie forze in un comparto che per il nostro Paese rappresenta un importante riferimento economico, in termini di turistico e soprattutto in termini di posti di lavoro, appunto le piccole imprese.

La situazione generale di grave crisi comporta sempre più la necessità di associarsi, fare gruppo – ha continuato Siclari – occorre far fronte, tutti insieme, alle varie problematiche che interessano il settore della nautica. Ad esempio il tema principale su cui da subito concentreremo i nostri sforzi sarà affrontare, presso gli organi governativi, ciò riguarda la direttiva europea n° 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein. Le imprese hanno assoluta necessità di conoscere il proprio futuro. Senza certezze non può esistere Impresa. Oggi l’Italia si è dotata di un’importante Legge, la n° 145/2018 va applicata e non interpretata da chi è demandato all’estensione del periodo concessorio, come purtroppo in alcune parti d’Italia sta succedendo.

Nel nostro settore la maggior parte sono piccole e medie imprese a conduzione familiare, portate avanti con grandi sacrifici e concretizzate sui territori fino ad arrivare oggi alle nuove generazioni che le hanno saputo rendere delle vere eccellenze tanto da essere apprezzate in tutto il mondo, dei veri punti di riferimento per chi frequenta le coste italiane.

Pietro Giannetti Amm.re Delegato della Giannetti Groop con sede nel Marina Porto di Sapri e Vincenzo Cosenza, Amministratore della Soc. “La Carena srl” con sede in Marina di Cassano, Piano di Sorrento rappresentano la Campania nella neo associazione. Personaggi molto conosciuti nell’ambiente della nautica. “Siamo davvero molto fieri – dichiarano Giannetti e Cosenza – di poter rappresentare la nostra Campania, una regione da sempre culla delle attività connesse alla nautica da diporto. Porteremo a disposizione delle nostre imprese associate la nostra esperienza e disponibilità affinché si crei sempre più sinergia soprattutto in un periodo davvero difficile come quello che stiamo attraversando”.