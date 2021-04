Napoli-Mazzoleni, “ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”

Il Napoli si gioca il suo posto in Champions in un ambiente che sembra essersi ricompattato. In seguito ai risultati positivi delle ultime partite è tornato il buon umore tra i tifosi azzurri e la fiducia nell’allenatore a tal punto che molti, che lo hanno criticato per buona parte della stagione, pare si stiano ricredendo. A ledere l’ottimismo partenopeo, però, nella giornata di oggi, è stata la notizia della designazione arbitrale per la prossima partita contro il Cagliari che vede, ancora una volta, Mazzoleni al Var. Il web è stato totalmente preso d’assalto da commenti indignati dei tanti supporters del Napoli che non riescono a non trovarci la malafede in questa decisione proveniente dall’alto, mentre altri ironizzano sul fatto che l’arbitro bergamasco sia a tal punto tifoso azzurro da chiedere esplicitamente di poter essere onnipresente ogni qualvolta giochino i partenopei. Il campo… sì, proprio il campo, sarà ora come ora il vero giudice del match!