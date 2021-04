Napoli, le prelibatezze dell’antica Pasticceria Bellavia. Una gioia per gli occhi ed il palato

Oggi vi parliamo di una famosa ed antica pasticceria napoletana e dei suoi superbi dolci, che appagano la vista ed il palato. Ci riferiamo alla Pasticceria Bellavia la cui storia inizia del 1925 quando Antonio Bellavia si trasferì a Napoli dove iniziò subito la creazione dei suoi dolci che ancora adesso sono apprezzatissimi dai napoletani e non solo. Il segreto è nell’utilizzo di materie prime di qualità, nelle ricette tradizionali e nell’amore con il quale ogni singolo dolce viene preparato. Impossibile non gustare la Cassata, dolce dalle origini siciliane ma che da Bellavia conserva tutto il gusto ed il colore. Un trionfo da portare sulle vostre tavole in qualsia periodo dell’anno.

Ringraziamo Alberto Del Grosso, uno dei decani del giornalismo campano, per averci fatto scoprire le delizie di questa antica pasticceria.