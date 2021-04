Napoli- Lazio ed è poker azzurro . Insigne perla del calcio

Finisce 5-2 per il Napoli la straordinaria partita che ha visto gli uomini di Gattuso ricevere, allo Stadio Diego Armando Maradona, i biancocelesti della capitale, in corsa anche loro per questo famigerato posto in Champions League! Apre le danze al 7′ un rigore per fallo su Manolas, magistralmente segnato dal capitano N24 Lorenzo Insigne, che si concede la doppietta al 53′. A segno pure Politano, Mertens e Osimhen. Grande gioco di squadra, grande cuore ed un centrocampo che, nonostante privato dello squalificato Demme, è riuscito assolutamente a meritarsi un voto al di sopra della sufficienza. La Lazio c’è, non molla e ci prova fino all’ultimo. Per gli uomini di Inzaghi, sostituito da Farris, causa Covid, segnano l’immancabile Immobile, che contro il Napoli è un toro che vede rosso e Milinkovic Savic. Ora per il Napoli occhio alla classifica, che lo vede a -2 punti da Atalanta e Juve e al prossimo avversario, il Torino alle prese con l’obiettivo salvezza!

Il commento di Gigione Maresca

Insigne perla del calcio. lo spirito di Diego Armando nei piedi di Ciro MERTENS Lorenzo Insigne. Il cammello Fabian punto fermo a centrocampo

L’altra sfida Champions vede Atalanta – Roma 1 – 1 . Questa con gli azzurri era l’occazione per la Lazio di rientrare in partita, ora la sfida rimane fra Milan, Atalanta, Napoli e Juve , mentre lo scudetto è quasi certamente oramai dell’Inter.

Tabellini delle partite e della classifica Serie A