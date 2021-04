Napoli: il Soccorso Alpino e Speleologico ritrova un uomo scomparso durante una passeggiata con il cane. Alle 01.00 di questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla Prefettura di Napoli per una persona scomparsa dal pomeriggio di ieri. L’uomo era uscito con il fratello per una passeggiata con il cane e proprio seguendo quest’ultimo si è allontanato dal fratello. Dopo un po’ di tempo il cane ha fatto rientro ma dell’uomo non vi era traccia. Il fratello, dopo le prime ricerche ha allertato i soccorsi.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono partiti nella notte per raggiungere il punto dell’ultimo avvistamento. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nella zona del Cratere degli Astroni, all’interno del comune di Pozzuoli (NA) e questa mattina intorno alle 08.00 l’uomo è stato ritrovato dai Carabinieri in buone condizioni.

Intervenuti anche Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e 118 con equipaggio ambulanza.