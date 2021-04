Napoli -Crotone domani ore 15.A rischio Di Lorenzo Insigne e Meret dopo il focolaio nella Nazionale

Alle 13 ci sara’ il tampone molecolare per Di Lorenzo Insigne, Meret e Zielinski.Possibili risultati intorno alle 14,30

Tre azzurri con il fiato sospeso, dopo il focolaio di Covid (ben nove casi, tra staff tecnico, dirigenti e giocatori) esploso nella Nazionale italiana nel corso della doppia trasferta in Bulgaria e Lituania, a cui hanno preso parte pure Lorenzo Insigne,Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret. È concreto il pericolo che il contagio possa estendersi ancora di più nelle prossime ore e per questo i giocatori del Napoli saranno sottoposti stamattina a nuovi controlli, alla vigilia della partita di domani pomeriggio (ore 15) allo stadio Maradona con il Crotone. Ma intanto i primi due step previsti dal protocollo sanitario sono già stati superati di slancio nella concitata giornata di ieri dal capitano, dal difensore e dal portiere: grazie all’esito negativo dei tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti all’alba subito dopo l’atterraggio a Fiumicino e al conseguente lasciapassare per la loro partecipazione (regolarmente in gruppo, con i compagni) alla seduta pomeridiana di allenamento che si è svolta Castel Volturno, dove Rino Gattuso ha finalmente riavuto a sua disposizione l’organico quasi al gran completo. Unici assenti Fabian Ruiz e Zielinski, che si sono sottoposti a test rapidi e molecolari. C’è ansia per un contagio bis del polacco (già colpito dal virus in autunno), compagno di stanza in ritiro di Skorupski, positivo.Ma oggi sarà un giorno importante pure per Insigne, Di Lorenzo e Meret, che dovranno essere sottoposti dallo staff medico del Napoli a un nuovo ciclo di tamponi, reso necessario soprattutto dalla positività al Covid di un loro compagno nella Nazionale italiana: Leonardo Bonucci. I tre azzurri hanno infatti viaggiato con lui sullo stesso volo che li ha riportati a casa dalla Lituania, anche se il giocatore della Juventus si è separato dal resto del gruppo durante il primo scalo del

charter: a Malpensa. Non erano stati invece diretti i contatti con gli altri dirigenti e i cinque componenti dello staff del ct Mancini che sono rimasti contagiati. Il focolaio potrebbe dunque aver coinvolto solamente di sfuggita il gruppo squadra ed è questa la speranza a cui si stanno aggrappando a Castel Volturno.Il Napoli ha già pagato un dazio pesante alla sfortuna in questa stagione e l’allarme scattato ieri per Insigne, Di Lorenzo e Meret minaccia di trasformarsi di conseguenza nella classica goccia in grado di far traboccare il vaso. Gattuso deve infatti trattenere di nuovo il fiato per la sorte di tre dei suoi big: tutti in corsa per una maglia da titolare per la sfida contro il Crotone. Il capitano è infatti il leader e il capocannoniere degli azzurri, il difensore è stato uno dei giocatori più utilizzati finora e il portiere dovrebbe prendere nei piani dell’allenatore il posto tra i pali dell’infortunato Ospina. Ma

prima dovrà arrivare il via libera dall’ennesimo ciclo di tamponi,che stavolta non saranno di routine. L’allarme Covid è ritornato a incombere su Castel Volturno e il focolaio nell’Italia rischia di riaccendere le polemiche per le convocazioni in Nazionale. De Laurentiis vigila, sperando di evitare delle pessime sorprese. Anche con Zielinski

Fonte:la repubblica