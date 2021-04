Napoli, caos scuole: 3mila prof assenti per Covid e 189 casi tra studenti. Una vera bomba quella è scoppiata nelle scuole di Napoli. Ad un giorno dalla “proclamazione” della zona gialla in Campania, la Regione pubblica i dati dei contagi che riguardano le scuole. E quello che ne esce fuori è un vero e proprio caos: 3000 docenti impossibilitati a far lezione in presenza e 189 casi di contagio tra studenti ( comprese le primarie). Una situazione che mette in seria difficoltà il mondo della scuola e i prof che dovranno rimodulare gli orari in Dad.

Intere scuole chiuse, in alcune aree della Regione Campania, e classi in isolamento. Malgrado la situazione da lunedì il governo nelle zone gialla e arancione ha fissato il rientro delle classi superiori tra il 70% e fino al 100%. Che per le difficoltà quasi tutte connesse alle aule piccole e all’alto numero di unità per classe che ci sono in Campania, significano «almeno al 50%» come fissato dall’ultima ordinanza regionale.

Fonte polisnews.it