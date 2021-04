Najat Kaanache è la chef più premiata d’Africa, l’inizio come attrice poi dormiva sui divani per gli stage

Najat Kaanache è la chef più premiata d’Africa anche se quando la si intervista non ama sottolinearlo, è anche colei che è riuscita a portare la cucina delle sue origini, quelle marocchine nel circuito dell’alta gastronomia internazionale. Cresciuta nei Paesi Baschi la sua infanzia non è stata semplice date le sue origini e la condizione della sua famiglia. “Da bambina ho avuto una vita povera e questa è stata la mia ricchezza”, afferma. Nonostante la sua lunga e brillante carriera che l’ha portata ad aprire Nur, il suo ristorante a Fez, inno alla cultura gastronomica marocchina, la sua storia non è conosciuta da molti. “La mia storia non è conosciuta e compresa da molte persone, forse solo da coloro che l’hanno vissuta con me. Ricordo che mia nonna si alzava la mattina per prendere la legna, accendere il fuoco, mungere le mucche, fare il caffè, impastare il pane… Mi ha insegnato a mangiare. Rituali che allora mi sembravano tipici di una vita povera, ma col tempo ho capito che quella era la nostra ricchezza”, dice facendo trasparire un po’ di emozione. Ma lei ha un inizio come attrice “Volevo esprimermi, ma non sapevo come. Ho scelto di studiare teatro e cinema e per un po’ ho recitato in una serie, ma non mi sentivo affatto in sintonia con il personaggio, così l’ho lasciato e sono andata in Olanda, dove ho iniziato a lavorare in un ristorante. La cucina mi ha salvato la vita, mi ha fatto essere me stessa, mi ha dato la libertà di esprimermi. Per me la cucina collega le anime. La cucina non è riempire lo stomaco, ma nutrire la sensibilità”. L’obiettivo di chef Kaanache non è mai stato quello di diventare la cuoca più riconosciuta d’Africa, anche perché è cresciuta nei Paesi Baschi, ma sentiva che la sua anima sarebbe stata davvero appagata solamente riconoscendo la sua coscienza e le sue origini africane a cui spesso ha dovuto rinunciare da bambina. “ Sono partita dal nulla, a poco a poco lavorando e senza vendere l’anima ho raggiunto i miei obiettivi. E’ stato molto difficile essere diversi. Conoscevo il nome di tutti a scuola, ma nessuno imparava il mio. Non voglio disconoscere il luogo dove sono cresciuta, ma è stato così. Quando sei “l’altro” tutte le dita puntano su di te, ma devi sapere perdonare la paura della differenza che hanno le persone”, confessa. Najat é sempre stata una giovane donna ribelle che non ha mai tentennato davanti a sacrifici e difficoltà. Durante gli anni della formazione ha lottato e sofferto molto per riuscire ad arrivare a quello che è il suo curriculum oggi. “ La vita di uno stagista è dura, e non l’ho fatta per alcune settimane, ma per mesi e anni. Sono arrivata nella Napa Valley con uno zaino, senza un letto per dormire, e il giorno dopo ho iniziato da The French Laundry, miglior ristorante del mondo nel 2003 e 2004. Ho chiesto aiuto sui social network, ho dormito sui divani di molte persone, negli studi di yoga in cambio di pulirli … Ma quando indossavo la giacca da chef nessuno doveva sapere cosa dovevo passare per arrivarci”.