“Tutti i nodi vengono al pettine, quando c’e’ il pettine”…

Il Responsabile del Procedimento l’Architetto A.Cavaliere, all’interrogazione presentata dai Consiglieri provinciali di Forza Italia, V.Longo e G.Ruberti, sull’impianto di depurazione consortile di Maiori-Minori, relaziona per iscritto al Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

Sinteticamente chiarisce che l’originario progetto del depuratore, era previsto in località Costa d’Angolo, e venne approvato dalla giunta comunale di Maiori (atto n.204 del 9-11-2012); era dimensionato per il trattamento di reflui pari a 40.000 “abitanti equivalenti”, a servizio dei due comuni di Maiori e Minori.

L’attuale progetto approvato e mandato in gara, riguarda un impianto di depurazione in località Demanio a Maiori, ugualmente dimensionato (40.000 abitanti equivalenti), che risulta ugualmente adeguato al trattamento, oltre che dei reflui provenienti dai comuni di Maiori e Minori, anche di quelli di Ravello, Scala e Atrani.

Per il Comparto attuativo 3 – Area Dragone (Scala, Ravello, Atrani), “i lavori di collettamento all’impianto di trattamento di Marmorata, sono oggetto di appalto a sé stante“.

Il convogliamento dei reflui pretrattati, di Atrani, Scala, Ravello, di Tramonti e di Minori, all’impianto di Maiori, è previsto da un progetto del “Programma di Interventi per l’ottimizzazione degli schemi depurativi consortili nell’ATO SELE” (Piano Stralcio ai sensi dell’art.141 comma 4 della legge 388/2000) del 2001.

Tale previsione risponde anche alla Delibera Comunale di Maiori n.27 del 20/06/2016.

Con questa Delibera infatti, venne definito di “Dare indirizzo alla Provincia di Salerno, beneficiario del “Grande Progetto di Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”, di revisionare il vecchio progetto dell’impianto di trattamento di Maiori e Minori, addivenendo ad una diversa soluzione al fine di ottenere:

– L’eliminazione dell’impianto dal centro urbano per ridurre l’impatto ambientale;

– La riduzione degli oneri di gestione dell’impianto mediante perseguimento di forme associative con minimizzazione della spesa;

– Il contenimento dei costi entro il limite di stanziamento dei Fondi Europei destinati alla finalità;

– L’indicazione di soluzione relativamente alla depurazione in località Erchie.

Il RUP Arch.Cavaliere conclude che “il progetto attualmente in gara, risponde di fatto agli indirizzi generali ed operativi rimessi dal Consiglio Comunale di Maiori all’unanimità“, pertanto afferma che non è stato disatteso alcun indirizzo politico amministrativo sia di tipo generale (Ente d’Ambito) sia di tipo locale (Consiglio Comunale di Maiori).

Puntualizza anche che l’intervento attualmente in gara, è ancora uno studio di fattibilità, che sarà sviluppato con la presentazione del progetto definitivo in sede di gara.

Sul progetto definitivo, che dovrebbe essere anche migliorativo, dovranno essere richiesti i pareri delle commissioni locali del Paesaggio ed anche degli altri enti competenti.

Il progetto mandato in gara entro il 15 aprile, risulta approvato con: Delibere Consiglio Provinciale n.119 del 29/09/2017 e n.14 del 25/05/2020; Delibera Regione Campania n.228 del 23/05/2017 e Decreto Dirigenziale Regionale n.206 del 16/04/2018.

Il documento si conclude con la precisazione che, “sia il Sindaco di Maiori Antonio Capone, che quello di Minori Andrea Reale, coadiuvati dai propri tecnici e consiglieri comunali, hanno partecipato all’ottimizzazione del progetto, per quanto riguarda gli impatti, le ricadute e gli oneri ricadenti nei propri territori comunali“.

Nel corso della seduta del Consiglio, l’Architetto Cavaliere oltre a dettagliare ognuno dei punti suddetti, ha ribadito in merito alla condotta sottomarina, quanto già dichiarato nel convegno in streaming a Maiori, cioè che a suo giudizio si tratterebbe “di una campagna di disinformazione, in quanto sarebbe stata scartata, per motivi tecnici“.

Peccato che però, non sia stato in grado di dimostrarlo, producendo un documento comparativo “certificato” tra le due soluzioni, e questo rimarrà per sempre uno dei “nodi irrisolti”.

Con tono perplesso, definisce quella del depuratore consortile di Maiori, “Una vicenda che ha assunto termini quasi grotteschi“.

Eppure si limita solo a citare, senza alcun commento nel merito, che nel 2016, con la Deliberazione Comunale, approvata all’unanimità tra maggioranza e minoranza, si sottolineò “la necessità che nessuna ulteriore decisione doveva essere presa senza informare i cittadini“.

Al pari viene solo citato quanto è stato programmato circa il depuratore del Comparto 4 (Conca dei Marini , Praiano, Furore) e soprattutto non entra nello specifico dell’impianto programmato per il Comparto 3 di Marmorata (Ravello, Scala, Atrani). Entrambi prevedevano autonomi smaltimenti dei reflui depurati finali, però solo per Marmorata veniva prevista anche una condotta sottomarina a dispersione, a salvaguardia ulteriore della zona balneabile presente in sito.

Il RUP si astiene anche sulla misteriosa vicenda di circa due anni fa, in cui era stato presentato, con notevole risalto giornalistico, un nuovo programma di convogliamento dei reflui da Marmorata con condotta sottomarina al costruendo depuratore di Conca dei Marini, o viceversa…

La vicenda viene ricostruita dettagliatamente in un recente articolo apparso sulla testata “èCostiera” in cui ci si interroga sul motivo che ha costretto ad accantonare tale programma.

Oltretutto era già stato approvato il progetto del depuratore consortile di Maiori nel 2017, ci si interroga allora sulla opportunità di investire ulteriori risorse pubbliche nella soluzione diametralmente opposta…

Il grande scrittore Leonardo Sciascia ebbe a dire che “Tutti i nodi vengono al pettine, quando c’è il pettine”, ma in questo caso occorerebbe aggiungere che anche con il pettine non tutti si riescono sempre a sciogliere!