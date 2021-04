Muravera-Savoia: le dichiarazioni di mister Giovanni Ferraro

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro, che ha presentato così la sfida di domani contro il Muravera. Di seguito le sue parole: “Avevo detto che quella con il Latina poteva essere la partita giusta al momento giusto, e così è stato. Si è vista una squadra vera che ha saputo reagire in seguito alla sconfitta contro l’Arzachena. Il Latina è un team importante, proprio come noi ed era giusto dire la nostra e dimostrare di riuscire a battere una squadra del genere. Il risultato di 4-1 era meritatissimo, solo nel finale siamo stati sfortunati e superficiali, il punteggio non è stato poi così rotondo. Ci sarà d’insegnamento perché nel calcio si può essere puniti in qualsiasi momento e noi non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci. Ripeto, in queste gare che restano dobbiamo regalare gioie ai nostri tifosi e a questa società. La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato. I calciatori hanno dimostrato grande personalità e professionalità nel seguirmi, sono stati molto umili. Questo è un gruppo sano, lo ripeto. La società non ci fa mancare niente, abbiamo dei direttori sempre vicini a noi, uno staff medico di grande livello oltre che dei dirigenti esemplari, siamo davvero fortunati. All’esterno viene effettuato un lavoro di grande qualità, qui siamo trattati come professionisti veri”.