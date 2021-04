Mondiale F.1, prove G.P di Emilia Romagna e del Made in Italy, tra Red Bull e Mercedes la differenza si chiama Lewis Hamilton.

Grande prestazione del britannico che conquista la 99^ pole in carriera ridimensionando Verstappen costretto all’errore e quindi in terza posizione. Un sorprendente Sergio Perez al secondo posto. Bene la Ferrari in seconda fila con Leclerc. Delude Sainz undicesimo.

Imola – Anche per la Formula 1 del 2021 il circuito Enzo e Dino Ferrari si conferma essere molto selettivo. Molti gli errori ma una sola ancora la costante: Lewis Hamilton. Il britannico si piazza davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1 (denominato anche del Made in Italy) seconda prova del mondiale 2021. Per Hamilton, quella sul circuito del Saterno è la 99esima pole in carriera sul 30esimo circuito diverso. Il pilota della Mercedes ha preceduto le due Red Bull di Sergio Perez (2°) e Max Verstappen. Nella griglia di partenza al quarto posto, a fianco dell’olandese, figura il ferrarista Charles Leclerc, seguito da Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Settimo posto per Lando Norris dopo che gli è stato cancellato dai commissari di gara il secondo tempo. La prestazione personale di Hamilton è confermata e meglio definita dall’ottavo posto in griglia ottenuto dall’altro pilota Mercedes, Valterri Bottas. Ulteriore dimostrazione che in questo momento la Mercedes è soprattutto Hamilton. Lewis è riuscito , grazie anche alla sua grande esperienza, a piegare le due Red Bull. Stavolta però la sorpresa del team anglo-austriaco è stato Sergio Perez. Il messicano è riuscito, nonostante un errore, ad affiancare in prima fila il pilota britannico. Una conferma di come la Red Bull, oltre ad una vettura ed un motore eccezionale, si presenta a questo mondiale 2021 con due super piloti. Pertanto, Hamilton permettendo lo spettacolo, a cui si spera partecipi anche la Rossa di Maranello, è assicurato. – 17 aprile 2021 – salvatorecaccaviello.