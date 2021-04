Mobilità Urbana: Agerola, patto con la Costiera. Ci fornisce tutti i dettagli Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis. Un protocollo d’intesa con i comuni della costiera amalfitana, per dar vita ad un progetto di mobilità urbana ed extraurbana sostenibile. E’ quanto ha approvato, all’unanimità, la giunta agerolese guidata dal sindaco Luca Mascolo. “L’iniziativa – afferma Tommaso Naclerio, consigliere comunale con delega al Turismo, tra gli ideatori del progetto – si pone come obiettivo specifico quello di progettare una rete per la mobilità sostenibile, che metta in connessione l’intero territorio della costiera amalfitana attraverso l’utilizzo di biciclette e monopattini a propulsione elettrica, in numero proporzionato in base al numero di abitanti. Nella modalità “parking based” con la possibilità di prevedere tariffe agevolate per residenti, operatori alberghieri, lavoratori stagionali, monopattini per ogni Comune per il pattugliamento del territorio”. Nessun onere economico sarà posto a carico dell’ente agerolese per l’iniziativa. Un progetto che s’inserisce nella campagna di valorizzazione, tra l’altro, delle risorse ambientali, paesaggistiche e del turismo per la promozione del territorio. Il nuovo piano di mobilità sostenibile partirà da Agerola e interesserà tutti i comuni della costiera amalfitana, fino a Vietri sul Mare.