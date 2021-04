Mister Nardo saluta il Vico Equense. La panchina azzurro-oro va al tecnico Nunzio Di Somma

Cambio panchina per il Vico Equense. Come annunciato dalla società mister Nardo si è dimesso: “Con rammarico in data odierna abbiamo ricevuto le dimissioni irrevocabili del nostro Mister Nardo. La Società e l’intera Squadra nel prenderne atto con dispiacere, augurano al Mister Nardo con il cuore le migliori fortune professionali e umane”. La panchina azzurro-oro andrà al tecnico Nunzio Di Somma: “L’ A.S.D. Vico Equense 1958, comunica ufficialmente di aver affidato la panchina azzurro-oro al tecnico Nunzio Di Somma. Cinquantatré anni, centrocampista di professione, ha vestito la maglia di numerose squadre campane, tra cui Paganese, Battipagliese Turris e Aequa Calcio vincendo con questa il campionato di promozione nell’anno 2002. Ha allenato diverse compagini giovanili, tra cui la Juve stabia. Negli anni ha figurato come vice-allenatore nel Savoia e vanta diverse esperienze in serie D, tra cui quella sulla panchina del Gladiator. Dopo aver guidato il primo allenamento al “Comunale” ha voluto salutare tutti i tifosi. “Sono molto dispiaciuto di quanto successo nella giornata di ieri e sono molto dispiaciuto per Mister Nardo, dopo l’ottimo lavoro svolto con i ragazzi.” Queste le sue prime parole. Sulle ambizioni e sugli obiettivi per questo torneo, si mostra cauto: “Sicuramente c’è la voglia di far il meglio possibile in queste partite che ci rimangono, dando sempre il massimo in campo”. Riguardo al solo punto in classifica e sui pochi gol segnati, il mister ha commentato: “Ho visto le partite e credo che la classifica sia bugiarda, tenendo conto del gioco espresso dalla squadra”.