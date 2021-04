Miserere oltre il 90esimo minuto. Il Covid non ferma la Tradizione che tocca l’anima a Piano di Sorrento. Risuonano le voci del “Miserere” nel cuore della città, l’antica Via Bagnulo. Una scritta ci colpisce “Miserere oltre il 90”, come quei gol fatti quando si perde ogni speranza così qui hanno continuato un’antica tradizione della Settimana Santa, le Processioni del Giovedì Santo e del Venerdì Santo le abbiamo viste rivivere con quei canti che toccavano il cuore, nel profondo dell’anima, nel ricordo della Passione di Cristo