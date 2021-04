Minori, scuola sicura: test volontari per gli studenti dell’infanzia, delle elementari e delle medie. Il Sindaco di Minori e Responsabile della Sanità in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, ha informato i suoi cittadini che, come previsto, si continua con lo screening settimanale.

“Appuntamento domenica prossima e poi tutte le domeniche alle ore 10.00 in aula consiliare. Si chiede – ha detto il primo cittadino – ai rappresentati di classe di reperire tre alunni volontari per ciascuna classe e trasmettere i nominativi alla Consigliera Delegata Viviana Bottone”.