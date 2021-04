Minori, screening volontario per i piccoli alunni che frequentano la scuola in presenza

Minori. Il Sindaco Andrea Reale comunica l’inizio di uno screening a campione e volontario per gli alunni della Scuola Infanzia, Materne Suore, Elementari e Prima Media. Come preannunciato nei giorni scorsi, domenica 18 aprile, presso l’aula consiliare del Comune di Minori e poi ogni domenica, verranno somministrati su base volontaria alcuni test antigenici a campione per le classi suddette.

L’appuntamento è per domenica 18 Aprile alle ore 9.30, primo gruppo di 12 alunni ed ore 11.00 secondo gruppo di altri 12 alunni. Il criterio di scelta è su base volontaria del numero di tre alunni per ciascuna classe. Entro il giovedì di ciascuno a settimana e nella fattispecie per il primo appuntamento giovedì 15 aprile, i genitori rappresentanti di classe raccoglieranno le adesioni e le trasmetteranno al delegato per l’istruzione Viviana Bottone, in modo da approntare la documentazione necessaria a ridurre al minimo i tempi in occasione della seduta di domenica mattina.

E’ sufficiente trasmettere nome, cognome, luogo di nascita e classe frequentata. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla disponibilità del Dott. Angelo Sammarco, della Protezione Civile Millenium e di alcuni volontari, i quali presteranno la loro opera a titolo completamente gratuito, mentre i test sono stati acquistati con fondi comunali. E’ necessario che gli alunni essendo tutti minorenni, vengano accompagnati da un genitore.

Al di là dello screening tutti i genitori che avessero dubbi circa la comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19 possono richiedere un tampone al COC Comunale mettendosi in contatto con il Vigile Rino Celio o il Sindaco Andrea Reale.