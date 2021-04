Minori: oggi i funerali di Mino Infante, il ricordo del sindaco, Andrea Reale.

Minori perde con Mino Infante soprattutto un amico, apprezzato e benvoluto per la sua carica umana oltre che per gli incarichi istituzionali che ha svolto. Per l’estrema disponibilità e per l’apertura che ha sempre dimostrato verso tutti, la comunità lo ricorda e seguiterà a ricordarlo con affetto e rimpianto. Impegnato in politica a tutela dei valori di libertà e di giustizia sociale, non mancò mai di spendersi per gli ideali in cui credeva: l’uguaglianza tra tutti gli individui, il progresso civile, l’aiuto ai più deboli. In nome di una solidarietà praticata nei fatti più che nelle parole, è stato sempre presente nelle battaglie civili e nella vicinanza ai bisognosi, ha svolto funzioni pubbliche nell’amministrazione del paese, evidenziando positive doti caratteriali sia nella sfera personale che nel percorso politico. Interpretando il cordoglio unanime della comunità, l’amministrazione in carica esprime sincera vicinanza ai familiari, ricordandone la figura come esempio di impegno e dirittura.