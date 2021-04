Minori invasa da un’ atmosfera penitenziale

Atmosfera penitenziale a Minori.

La vicenda pic-nic è stata immediatamente messa da parte dall’intelligenza dei minoresi e dalla preparazione del sindaco Reale.

Per cui la Comunità si è immersa nel penitenziale dei “Battenti” che, anche se non di presenza, hanno inondato il borgo dei canti attraverso altoparlanti ,sistemati saggiamente ,dai terrazzamenti circondanti il cimitero. Canti che, prima, durante ed al termine delle funzioni religiose, hanno fatto commuovere alquanto i fedeli, parroco don Ennio officiante compreso.

Il tutto si è ripetuto verso mezzogiono del venerdì, ora in cui usualmente terminava la Via Crucis attraverso le strade ed i villaggi di Minori.

Apprezzata l’idea degli altoparlanti che non hanno consentito di potersi distrarre dal momento storico-religioso.

Con l’augurio che il tutto possa terminare al più presto e riportare tutti alla vita normale perché si avverte un certo disorientamento tra le giovani leve, Buona Pasqua di Resurrezione.

Sta risorgendo, per la gioia di tanti, a nuova vita anche Beniamino De Palma, arcivescovo emerito, incappato, suo malgrado, in questa triste situazione sanitaria: la salute buona sta prendendo mano.