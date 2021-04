Minori in lutto per Carmine Infante, conosciuto come Mino: domani i funerali. Ci ha lasciati all’età di 82 anni per ricongiungersi in Cielo all’amata moglie Teresa. A darne il triste annuncio sono il figlio Luigi, la nuora Sofia, l’adorato nipote Carmine, le sorelle Bianca, Rosa, Silvana e Patrizia, i fratelli Vincenzo, Nunzio e Sergio, e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 10 aprile alle ore 15.30 nella Basilica di Santa Trofimena.

La redazione di Positanonews si unisce virtualmente al dolore della famiglia e porge loro le sue più sentite condoglianze.