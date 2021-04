Minori, il sindaco torna a parlare del progetto del depuratore di Maiori: “Nessuna intenzione di sminuire una zona di pregio naturalistico”. Il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale è tornato a parlare del progetto del depuratore a Maiori. Riportiamo di seguito le sue parole:

Alla luce delle dichiarazioni dell’amico Salvatore Della Pace a proposito del progetto di depuratore a Maiori, devo necessariamente richiamarlo alla verità dei fatti. Mai e poi mai ho asserito, come egli afferma, che “l’impianto va fatto nel Demanio di Maiori perché è un’area degradata”. Mai e poi mai avrei avuto l’intento o l’interesse a sminuire quella che invece è una zona di pregio naturalistico, e men che meno a offendere chi vi risiede. La realtà è che nel corso di una discussione (del tutto privata: particolare non secondario) ho detto che la realizzazione del depuratore potrebbe anche contribuire alla messa in sicurezza e al rilancio (anche turistico, perché no?) di una zona attualmente poco conosciuta e sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità. Non è un insulto né per il Demanio né per Maiori, ed è quello che continuo a pensare: si tratta di fare le cose per bene, come pure è possibile. Invito perciò Salvatore, col consueto affetto, a dare il giusto peso alle mie affermazioni, e a non denigrarmi pubblicamente se ho punti di vista non corrispondenti ai suoi.