Minori, il sindaco Andrea Reale è intervenuto con un videomessaggio per fare chiarezza sulla vicenda dei tavolini spostati sul lungomare che è stata ripresa da testate nazionali ed internazionali: «Sono balzato all’onore delle cronache nazionali per essere intervenuto in quello che in un primo momento sembrava il mancato rispetto delle regole anticontagio da parte di un gruppetto direi di presuntuosi e maleducati. Dopo ho potuto appurare che si trattava di una protesta finalizzata alla riapertura delle attività commerciali alla quale avrei dato tutte le autorizzazioni dovute, come hanno fatto del resto gli altri sindaci delle città italiane. E’ il metodo che condanno fermamente, amo sempre e comunque il rispetto delle regole. Sono stato descritto come “lanciatore di tavoli”, ma l’unica cosa che sto lanciando, congiuntamente con tutti i sindaci della Costa d’Amalfi essendo io il responsabile della sanità, è una efficace e massiccia campagna vaccinale di tutto il comparto turistico della costiera amalfitana per aprire la Costa d’Amalfi in sicurezza sui mercati nazionali ed internazionali.

Il nostro motto è “aprire per non chiudere più” ma naturalmente in sicurezza, rispettando tutte le regole. Lo dobbiamo ai tanti cittadini della costiera amalfitana che stanno seguendo pedissequamente tutte le regole e soprattutto a chi è al fronte per combattere il coronavirus (medici, infermieri, OSS). Quindi dalla costiera amalfitana un augurio concreto e reale di buona Pasqua nella speranza di riaprire tutto subito e ritornare ad una vita normale».