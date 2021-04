Minori, il sindaco “fa volare” i tavoli o la campagna vaccinale?

Sta facendo discutere ed è sempre più virale il video del sindaco di Minori, Andrea Reale, intento ad allontanare il banchetto piazzato sul lungomare dal movimento “IoApro”. Tutti i giornali nazionali hanno intitolato gli articoli con “il sindaco fa volare i tavoli”, scatenando l’intervento del primo cittadino anche con un post su Facebook: Il Sindaco, in qualità di delegato alla Sanità per la Costa d’Amalfi, lavora H24 per far “VOLARE” la CAMPAGNA VACCINALE. Leggi anche La protesta finita male Minori. Picnic sul lungomare del movimento “Io apro”, il sindaco Reale li caccia di persona

I fatti fanno riferimento a quanto avvenuto alcuni giorni fa a Minori. Protagonisti della vicenda, il sindaco Andrea Reale e i membri del movimento “IoApro” – in rivolta alle chiusure predisposte dal governo. Proprio questi ultimi avevano organizzato un banchetto all’aria aperta sul lungomare, scatenando la furia di Reale. Con l’ausilio delle forze dell’ordine, il sindaco ha letteralmente spazzato via l’assembramento, sollevando i tavoli per poi riporli al proprio posto, mentre gli autori del misfatto riprendevano tutto.