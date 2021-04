Minori, è guerra aperta per le condizioni del lungomare. Guerra aperta sulle condizioni del lungomare di Minori. I consiglieri di minoranza Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo del gruppo “Minori per tutti”, denunciano la condizione del fronte mare cittadino alla vigilia dell’inizio della stagione turistica. Secondo i consiglieri comunali, infatti, il lungomare, porta d’ingresso del paese costiero, sarebbe abbandonato. «Partendo dall’estremità est del lungomare, abbiamo degli spogliatoi completamente distrutti dalle mareggiate, interni danneggiati, porta d’ingresso divelta, rifiuti che si accumulano ogni giorno di più, gettati all’interno senza rispetto, e da qualche tempo, residenza fissa di un paio di gatti, in più i gabinetti non funzionanti vengono a più riprese utilizzati peggiorando la situazione igienica», il duro j’accuse di Cioffi e Parascandolo. Quella che sta per arrivare sarà una stagione turistica molto complicata per la Costiera Amalfitana.