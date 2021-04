Minori 3 nuovi positivi, anche un’estetista. Quasi cento tamponi da fare, a Vietri sul mare altri 8 e si arriva a 63 positivi al coronavirus Covid -19 con il non invidiabile privato del più alto numero di positivi in Costiera amalfitana. Fra Minori e Maiori quasi un centinaio di tamponi da fare per i contatti con un’estetista. Si teme il diffondersi della variante inglese, ma già si parla di quella indiana in Campania. Le vaccinazioni procedono a rilento, come anche in provincia di Salerno e in Campania, e continuano a non esserci dati certi comprensoriali di tutti i comuni .

Ecco il comunicato del sindaco Andrea Reale

COMUNE DI MINORI

Registriamo in data odierna n.3 NUOVI POSITIVI, appartenenti ad un nucleo familiare di precedenti positivi. È stato inoltre condotto uno screening presso un’azienda di Minori su 77 persone un solo positivo non residente a Minori.

Il totale positvi ad oggi a Minori è di 5 concittadini.

Il Sindaco Andrea Reale.