Milan a rischio Champions, Donnarumma scherza con Reina

Durissimi gli attacchi dei tifosi rossoneri sui social che, ieri sera, hanno dovuto assistere alla sconfitta con la Lazio che mette a rischio la qualificazione in Champions della squadra di Pioli. Ma ciò che ha indignato maggiormente i supporters è stato il post partita che ha visto il portiere Donnarumma ridere e scherzare con il collega/avversario laziale Reina. Twitter, Facebook, Instagram: tutti i social sono stati invasi dalla foto di “Donnarumma che ride” e dai commenti: “Sapete, cosa mi fa più male? Vedere Donnarumma a fine partita che ride e scherza con Reina. Inconcepibile”. “Donnarumma che se la ride scambiandosi la maglia con Reina è un gesto infame. Il capitano. 3-0. Dovrebbe correre negli spogliatoi ad attaccarne un paio agli armadietti. E ride”. “Dopo un 3-0 Donnarumma, con tanto di fascia al braccio, si fa quattro risate con Reina. Il futuro del Milan. La morte definitiva del Milan”. “Toglietegli la fascia e lasciatelo andare dove vuole!”. “Non so se mi fa incazzare di più la sconfitta per 3-0 o la faccia sorridente di Donnarumma mentre scambia la maglia e scherza con Reina a fine partita”. “Milan ringrazia Donnarumma, o meglio Dollarumma, “portiere più forte del mondo” che prende 6 milioni e ne vuole il doppio e che ha preso 2 gol da Correa sul primo palo, ma soprattutto il capitano che dopo aver regalato la vittoria alla Lazio va a farsi due risate con Reina”, e via di questo passo.