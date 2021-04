“Mica pizza e fichi” su La7 si parla del Fior di latte di Tramonti

Da circa un mese ogni domenica alle 11.35 va in onda su La7 la terza stagione di Mica pizza e fichi, il format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza.

Nella puntata di domenica scorsa Corrado Scaglione ha preparato quella che ha definito una “margherita nascosta”. L’ingrediente segreto e vincente di questa ricetta è proprio il Fior di latte di Tramonti, un prodotto unico del polmone della costiera amalfitana, apprezzato da turisti e non.

Il programma di La7 accompagna sa sempre i suoi spettatori in un viaggio in cui il mondo della cucina si incontra e si fonde con quello della narrativa. I suoi ospiti in tv, saranno scrittori e scrittrici pronti ad assaggiare i menù dei più grandi pizzaioli italiani.