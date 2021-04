Mi piacerebbe fare l’attore”, disse a Sanremo. Ed ecco arrivata la proposta a Zlatan Ibrahimovic

Ne aveva già parlato a Sanremo quando disse: “mi piacerebbe fare l’attore”. Ed ecco arrivata la proposta a Zlatan Ibrahimovic. L’indizio è stato dato direttamente dall’attaccante del Milan attraverso i social, postando una foto con la scritta “Antivirus”. Come svelato da L’Equipe, Antivirus sarà il personaggio che interpreterà Ibra all’interno dell’ultimo film di Asterix e Obelix. Guillaume Canet e Gilles Lellouche saranno Asterix e Obelix, Marion Cotillard sarà Cleopatra, Vincent Cassel farà Giulio Cesare. Le riprese del film – scrive la Gazzetta – che dovevano essere effettuate in Cina nel 2020, erano state in un primo tempo posticipate per via della pandemia di coronavirus. Ibra sarà “Antivirus”, un legionario romano, come lui stesso ha rivelato sul profilo Instagram. La trama parla della figlia unica dell’imperatore cinese Xan Xuandi che per fuggire a un principe malvagio trova rifugio in Gallia, nel villaggio di Asterix e Obelix. Tra le celebrità, oltre a Zlatan avranno un ruolo anche la cantante Angèle, gli youtuber McFly et Carlito e il rapper Orelsan.