Meteo, le previsioni dell’Istituto Nautico di Piano di Sorrento: temperature in diminuzione! Continua la collaborazione di Positanonews con l’istituto “Nino Bixio“ di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

La pressione è scesa ed il tempo sarà poco stabile per i prossimi giorni. Oggi giornata ancora con sole e qualche nuvola di passaggio, Sabato prevalenza di sole in mattinata, peggioramento dal pomeriggio e probabilità di pioggia, lieve, in nottata e fino a domenica mattina. Domenica migliora dalla tarda mattinata. Venti meridionali deboli fino a domani pomeriggio quindi da NE in rinforzo. Temperatura in diminuzione, specie da sabato.

Dott. Teresa Farina