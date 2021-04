Meteo, le previsioni del nautico di Piano di Sorrento: martedì nuvole e deboli piogge, miglioramento nella serata di mercoledì. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Giornata soleggiata, oggi. Martedì arrivo di una debole depressione con aumento della nuvolosità e probabilità di debolissime piogge. Mercoledì ancora nuvole di mattino, miglioramento in serata. Giovedì prevalenza di sole per l’arrivo di una zona anticiclonica. Venti, oggi, deboli da NE, in pomeriggio i rotazione da NE ed in rinforzo per la giornata di Martedì, quindi da NE.

Temperature in aumento per oggi ed in leggera diminuzione da domani.

Il Dirigente, Dott. Teresa Farina