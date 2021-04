Meta: prorogata fino al 15 aprile l’esenzione dal pagamento delle strisce blu, escluse zone commerciali. Il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito ha informato i propri concittadini che, essendo prorogata di altre due settimane la zona rossa in Campania, è prorogata anche l’esenzione dal pagamento delle strisce blu sul territorio comunale, fino al 15 aprile 2021. Escluse dal provvedimento le zone commerciali, quali piazza Santa Maria del Lauro, Corso Italia, Piazza Vittorio Veneto e Via Caracciolo (piazza Casale).

Foto 2 di 2