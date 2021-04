Meta, principio di incendio in via Cristoforo Colombo: prezioso intervento di Gianni Mormile e del titolare di motor tecnica Russo. Principio di incendio questa mattina di martedì 13 aprile 2021, a Meta, in Penisola Sorrentina. Il pericoloso episodio si è verificato in via Cristoforo Colombo. Il tutto è cominciato a causa di un materasso, dal quale sono scaturite le fiamme.

Provvidenziale l’intervento di Gianni Mormile e del titolare di Motor Tecnica Russo, che hanno impedito all’incendio di divampare, evitando che la situazione sfuggisse dal controllo.