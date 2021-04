Meta, il sindaco Tito: “Possiamo fare anche altri centri, ma non sappiamo quando arriveranno i vaccini”. Oggi, martedì 13 aprile 2021, dopo la mattina di ieri durante la quale non sono stati somministrati i vaccini, in quanto questi devono arrivare da Castellammare di Stabia, riprendono i vaccini a Villa Fondi, la sede scelta per i cittadini di Piano di Sorrento, Sorrento, Sant’Agnello e Meta.

Positanonews ha sentito proprio le parole del primo cittadino di Meta: “Siamo tutti in attesa. Vogliamo ripartire tutti e potremmo fare anche altri centri vaccinali ed hub, ma non sappiamo quando arriveranno i vaccini”.

Insomma, anche i sindaci della penisola sorrentina stanno vivendo un periodo di molta incertezza ed attesa.