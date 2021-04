Meta, il primo giorno in zona arancione con i lavori alla spiaggia. Con la zona arancione, nella quale oggi dopo sei settimane è rientrata anche la Campania, i cittadini hanno la possibilità di passeggiare all’interno del proprio comune di residenza. Diversi i cittadini di Meta, in Penisola Sorrentina, che desideravano recarsi presso la spiaggia.

Un lettore, ci ha scritto infatti che, proprio oggi, era “sceso sicuro di poter fare, dopo tanto tempo, una passeggiata giù al mare, ma al porticciolo non si poteva scendere perché c’erano i rocciatori che lavoravano. Ad Alimuri sono in corso i lavori per sistemare i marciapiedi”.

Insomma, lavori in corso a Meta: si aspetta la loro fine per poter parcheggiare le auto in quanto, ovviamente, attualmente vige il divieto.